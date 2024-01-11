مهرجان الظفرة.. عشاق التراث جاهزون للمحطة الختامية

تنطلق فعاليات ومسابقات «المحطة الختامية» للدورة الـ17 من مهرجان الظفرة 20 الجاري وتستمر حتى الثامن من فبراير المقبل، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتهدف اللجنة المنظمة إلى تسليط الضوء علـى دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتضمن المهرجان موسم مزاينات الإبل في أبوظبي، الذي يحتفي بالسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، إلى جانب دعم المهتمين بمسابقات الصقور والخيول العربية الأصيلة والرماية وغيرها.

ويشهد مهرجان الظفرة في محطته الختامية، تنظيم «مزاينة الإبل» والعديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة، منها مسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومزاينة الصقور، ومزاينة السلوقي العربي، وبطولة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، وبطولة انسف القعود، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية.

ويسهم المهرجان في تسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه.