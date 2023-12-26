«إن كلاسيكا».. 15 يوماً مع النغم الراقي في دبي أوبرا

تنطلق في دبي أوبرا بالأول من فبراير المقبل الدورة الـ13 من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، الذي يستمر 15 يوماً.

وأعلنت «ساميت إيفنت غروب» التي تنظم المهرجان، أن الفعاليات توفر فرصة للاستمتاع بباقة من العروض الموسيقية الكلاسيكية عالمية المستوى وتجارب مميزة على مدار أسبوعين.

وتشهد دورة 2024 من المهرجان مشاركة 17 من أشهر العازفين حول العالم، بمن فيهم مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة)، ومارك بوشكوف (بلجيكا)، وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية - ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو.

ويشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية، بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين.

كما تضم دورة 2024 مقطوعات كلاسيكية من تأليف برامز وتشايكوفسكي، إضافة إلى مقطوعات معاصرة من إبداع أليكسي شور.