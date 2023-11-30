قمة المعرفة تختتم فعاليات «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الدورة الثامنة من «قمة المعرفة» تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، التي أُقيمت حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وافتراضياً يوم 23 من الشهر نفسه.

وجمعت القمة تحت مظلتها أبرز قادة الفكر وواضعي السياسات وصناع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، وتناولوا خلالها أبرز الرؤى والأفكار حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة، وشارك فيها أكثر من 106 متحدثين رئيسين، من خلال 37 جلسة حضورية، وخمس جلسات افتراضية بُثت عبر الموقع الإلكتروني للقمة، ومنصات التواصل الاجتماعي على مدى أيام القمة الثلاثة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «تثبت قمة المعرفة عاماً بعد عام تقدّماً لافتاً في رسم المستقبل بالوعي والمعرفة والابتكار، وتعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمعات المعرفة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المعرفة. ونحن فخورون بأن القمة أصبحت منصة عالمية لتبادل الأفكار والمعرفة، وصياغة مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف: «تمثّل القمة منصة لربط الأفكار بالأفعال، وتحفيز التغيير الثوري، من خلال الاستفادة القصوى من الدور المحوري للمعرفة في دفع أفق الحلول الرقمية والخضراء، حيث ناقشت القمة هذا العام عدداً من القضايا الحاسمة التي تواجه مجتمعاتنا، ونثمّن التفاعل الكبير من قِبل القادة والخبراء وأصحاب الفكر وصناع القرار والمشاركين خلال الجلسات النقاشية، فهي رحلة استكشاف لا تنتهي، تلهمنا لنبني مستقبلاً يعكس تطلعاتنا نحو التقدم والابتكار».

وتناولت الجلسات الحوارية خلال القمة، عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بمدن المعرفة، والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية المستدامة، أبرزها العيش في ظل الثورة الصناعية الخامسة، وأهداف التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الخامسة، إضافة إلى استكشاف المنظور الاجتماعي للجيل الخامس من المجتمع البشري، ومناقشة التقدّم في صناعة التكنولوجيا الحيوية، وأهمية تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة التحديات المستقبلية، وطرح استراتيجيات لعالم خالٍ من النفايات، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في الصحة الرقمية، واستعراض أبرز الحلول الذكية في مجال الأمن الغذائي الزراعي، وتقنيات وحلول مستدامة تضمن التغذية لأجيال المستقبل.