الأنشطة الفكرية وجلسات «الوطني للتسامح» تنطلق اليوم

تنطلق، صباح اليوم، الأنشطة الفكرية والجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح بأرض المعارض بأبوظبي، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في إطار احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح، وبمشاركة عدد من القيادات الفكرية المحلية والدولية البارزة، والتي تركز على دور التسامح المجتمعي والتسامح المؤسسي في تعزيز مستقبل مستدام، إضافة على استعراض أنشطة وبرامج ومبادرات وزارة التسامح والتعايش في هذا المجال.

وأكدت المدير العام بوزارة التسامح والتعايش عفراء الصابري، أن الاهتمام بتعزيز قيم التعايش والتسامح لدى كل فئات المجتمع، ولاسيما الأجيال الجديدة، يعد واحداً من أبرز المهام الرئيسة للوزارة، مشيرة إلى حرص الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على تفعيل أطر التعاون بين وزارة التسامح والتعايش وكل المؤسسات الإماراتية والعالمية، لتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى كل فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، وغرس القيم الأصيلة في نفوس وعقول الأجيال الجديدة، مؤكدة أن انطلاق الفعاليات الفكرية والجلسات المفتوحة للمهرجان الوطني للتسامح هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأوضحت الصابري أنه سيتم إطلاق المعرض الفني لإبداعات التسامح بالتعاون مع مسجد الشيخ زايد الكبير، والذي يضم عدداً من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي أبدعها فنانون شباب من الإمارات والتي تعبر عن رؤيتهم الإبداعية للتسامح الإمارات بين الماضي والحاضر، مؤكدة أن المهرجان يحرص دائماً على فتح أبوابه لمشاركة كل فئات المجتمع، والمفكرين وشباب الجامعات، وكل المهتمين بقضايا التسامح والتعايش، للمشاركة في الجلسات الفكرية حول دور التسامح في تعزيز التنمية المستدامة، على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول، باعتباره إحدى أهم القيم التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

وأكدت الصابري أن وزارة التسامح والتعايش نظمت عشرات الأنشطة والفعاليات التي تضم محاضرات توعوية ومعارض فنية وجلسات حوارية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات التعليمية والمحلية في كل إمارات الدولة.