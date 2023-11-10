«نجم الفضاء» هزاع المنصوري يستعيد بدايات الحلم

استعاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بداية الحلم بوصول دولة الإمارات إلى الفضاء، والتي تعود إلى نحو 50 عاماً، راوياً لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكثير من القصص والتفاصيل الملهمة والمثيرة عن الفضاء، خلال اللقاء الذي جمعه مع الأميركية سونيتا في جلسة حوارية تحت عنوان «نجم في الفضاء».

وقال المنصوري: «في كتبنا المدرسية ثمة صورة شهيرة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو في اجتماع مع مسؤولي رحلة (أبولو) من وكالة (ناسا)، التقطت هذه الصورة عام 1974، وهو ما يعني أن حلمنا بالوصول إلى الفضاء بدأ قبل 49 عاماً، أما أنا فمنذ طفولتي في الثمانينات وأنا أحلم بالسفر إلى الفضاء، وتحديداً حين رأيت صورة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول رائد فضاء مسلم وعربي».

من جانبها، أعربت الرائدة الأميركية عن دهشتها وسعادتها البالغة بامتلاء قاعة الاحتفالات بمعرض الشارقة بالأطفال الذين قادهم شغفهم بالعلم والفضاء، وأتوا ليعرفوا المزيد عن هذا العالم. وبعدها أخذت الحضور في جولة عبر مقاطع فيديو مصورة للتعرف إلى إنجازات محطة الفضاء الدولية التي تولت قيادتها، وكانت ثاني امرأة تقوم بهذه المهمة بعد بيجي بيتسون. وقالت: «أهم ما نعمل عليه في محطة الفضاء الدولية بشكل عام هو اكتشاف المريخ، الكوكب الأقرب إلينا، وحين سافرت على متن مركبة الفضاء (ستارلاينر) التابعة لشركة (بوينغ)، كان هدفنا أن نخطط لكيفية العيش على الكوكب الأحمر. ولتحقيق ذلك علينا الاستقرار على القمر، كمحطة أساسية في منتصف طريقنا تقودنا إلى هدفنا، وهذا بنسبة كبيرة سيحدث خلال 15 سنة المقبلة».

وحول التحديات التي واجهها، قال المنصوري: «كثيرة هي التحديات التي واجهتها قبل انطلاقي في رحلتي إلى محطة الفضاء الدولية، بدءاً مع التدريبات القاسية، والاختبارات الكثيرة التأهيلية للبقاء في الفضاء، وأصعب تحدٍ واجهته حدث عندما جلست في الغرفة التي يفصل فيها جدار بيني وبين عائلتي لتوديعهم قبل السفر، كانوا أمامي لكنني لم أكن قادراً على لمسهم أو معانقتهم، وذلك وقاية من انتقال أي عدوى إليّ قبل الانطلاق».

هزاع المنصوري:

• أصعب تحدٍ واجهته حدث عندما جلست في الغرفة التي يفصل فيها جدار بيني وبين عائلتي لتوديعهم قبل السفر.

السؤال الأكثر إلحاحاً

أجابت سونيتا ويليامز وهزاع المنصوري عن السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا نُنفق تريليونات الدولارات على أبحاث الفضاء؟ وقالت ويليامز: «نقوم بمختلف الأبحاث العلمية في الفضاء لفهم عالمنا بشكل أفضل». وقال المنصوري: «أجرينا في الفضاء 16 تجربة علمية إماراتية لخدمة البشرية».