حسن المير أحمد..«غريب بين العابرين»

وقع الكاتب السوري حسن المير أحمد على إصداره الجديد الذي حمل عنوان «غريب بين العابرين»، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويتضمن الكتاب الصادر عن دار أوستن ماكولي للنشر – الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من القصص القصيرة والخواطر، التي تتمحور حول رحلة في ثنايا النفس والمشاعر.

وجاء في تقديم الناشر للكتاب: «غريب بين العابرين، عنوان جذاب ومميز لمجموعة من القصص القصيرة والخواطر التي تأخذ القارئ في رحلة مؤثرة عبر ثنايا النفس البشرية، هي نصوص تعكس قوة ذلك القلم، الذي لا يقتصر دوره على نقل المشاعر الإنسانية وتخليدها، بل يتعدى ذلك ليكون السلاح الأقوى والأكثر تأثيراً. هي نصوص عن الوفاء والكبرياء والحب وألمه وبهائه وجماله، وعنفوان القلب والحنين الذي يجتاح الإنسان ليخلد له الذكرى مرة أخرى، وتجتاحه المشاعر».

ويختتم الناشر: «يبرز الكتاب قدرة المؤلف المتمكن من قدراته الأدبية المتمثلة في التأثير في الآخرين لتقديم سيمفونية من الأحاسيس التي يفيض بها الوجدان».

الغلاف جاء معبراً عن المحتوى بشكل لافت، من خلال اللوحة الرائعة للفنان التشكيلي إبراهيم الحميد.

الإصدار سيكون متوافراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية 2023، من خلال جناح الدار D-21 - Hall No. 2.

يذكر أن حسن المير أحمد كاتب وصحافي سوري مقيم في الإمارات العربية المتحدة، عمل في العديد من المطبوعات المعروفة، وتبوأ مناصب مرموقة فيها، وله مجموعة قصصية بعنوان «الأشلاء»، وإسهامات في القصة والشعر والنصوص الأدبية في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.