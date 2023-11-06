فصل جديد من التعاون بين مكتبة محمد بن راشد و«أبوظبي للغة العربية»

بحثت مكتبة محمد بن راشد ومركز أبوظبي للغة العربية، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الترجمة والنشر والتدريب والترويج للعديد من المبادرات الرئيسة ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، عضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد سالم المزروعي، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم.

وقال محمد المر: «إن الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز أبوظبي للغة العربية، وفصلاً جديداً ومهماً في رحلة التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية على الصعيد الوطني، وانطلاقاً من رؤيتنا واستراتيجيتنا للتوسع في الشراكات المعرفية، بما يدعم إيجاد قنوات مستدامة للتبادل الثقافي والمعرفي في جميع المجالات والتخصصات ذات الصلة، عبر الانفتاح على الهيئات الدولية والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق ذلك».

من جانبه، قال علي بن تميم: «لاشك في أن التعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة محمد بن راشد - وهي صرح معرفي كبير - يدعم تحقيق أهداف المركز المتمثلة في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخداماتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وإثراء النشر والصناعات الإبداعية بمحتوى يستمد تميّزه من ثرائها الحضاري، وتجلياتها الإبداعية علوماً وثقافة وفنوناً، في ضوء رؤية القيادة الحكيمة التي تولي اللغة العربية أولوية بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية».

وتطرّق الجانبان، خلال الاجتماع المشترك، إلى مناقشة العديد من التحديات، من بينها الوصول إلى المحكمين والمدققين اللغويين، والملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وإصدار نوع الكتاب والطباعة والمعايير القياسية، وإمكانية توفير المصادر الإلكترونية للباحثين وأعضاء مركز أبوظبي للغة العربية ضمن قواعد البيانات المتعددة في «مكتبة محمد بن راشد».

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات في العمل على عقد ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج متخصصة في مجالات اللغة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تبادل الإصدارات بين الجانبين وتعزيز التبادل الثقافي، والترويج لإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، إضافة إلى العمل على تحقيق تكامل بينهما لإحياء جائزة اللغة العربية، ودعم مشروعات مستقبلية لتعزيز الهوية الثقافية واللغوية على صعيد المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، زار مسؤولو مركز أبوظبي للغة العربية معرض «خطوط وأشعار»، الذي نظمته مكتبة محمد بن راشد، أخيراً، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، الذي تضمن 33 لوحة فنية شكلت جزءاً من المقتنيات الشخصية لرئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر.

محمد المر:

• الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين مكتبة محمد بن راشد و(المركز).

علي بن تميم:

• التعاون يدعم تحقيق أهداف (المركز) المتمثلة في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخداماتها.

«أيام العربية»

تطرّقت مكتبة محمد بن راشد، خلال الاجتماع مع مركز أبوظبي للغة العربية، إلى عدد من المشروعات التي يديرها المركز، من بينها مهرجان العين للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفعالية «أيام العربية» التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.