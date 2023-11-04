أطفال المعرض يتعرفون على كتاب «بلا كلمات»

أكد الكاتب الكوري بارك هيونمين في جلسة «الكتب المصورة وإنشاء تجربة بصرية جذابة»، أن النجاح في عالم الكتب المصورة يعتمد بشكل أساسي على الفكرة من الرسوم، وليس الرسوم بحد ذاتها، إذ لا يشترط أن تكون الرسوم الموجودة في الكتاب المصور زاهية أو جاذبة بشكل استثنائي، ولكن يجب أن تدعم وتعزز الفكرة الرئيسة من الكتاب. وكنموذج عملي، تعرف الطلاب من جمهور المعرض على كتاب بارك «كمية الثلج الهائل»، الذي جعل منه مشهوراً في كوريا الجنوبية. واللافت في الكتاب أنه يحتوي على صفحات شبه بيضاء، وفي كل صفحة يضاف إلى الصفحة رسمة بسيطة تمثل جزءاً من القصة، وهكذا كان الكتاب بسيطاً جداً في صوره، ولكنه مفيد للغاية في عمق فكرته وفائدته في تنمية الخيال لدى الأطفال ومهارات الاستنتاج والتفكير النقدي، والاستيعاب، حيث تعتمد فكرة الكتب التي يؤلفها بارك على أن يكون الطفل هو من يستنتج القصة ومجرياتها وأحداثها، مروراً بكل تفاصيل القصة بدءاً من المقدمة ومروراً بكل أحداثها، وحتى حل العقدة النهائية. وأشار بارك إلى أن قصصه لا تحتوي على أي كلمة، فهو يستطيع من خلال الصور البسيطة المجردة، ذات الفكرة القوية أن يجعل الطفل يتصفح الكتاب بكل عناية، ويقف عند كل صفحة دقائق أو ساعات.