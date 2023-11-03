«المسرح» تُطل بالعدد 50

تضمن العدد 50 (نوفمبر) من مجلة «المسرح» التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات والمتابعات حول النشاط المسرحي في الوطن العربي والعالم.

ونشرت المجلة في باب «مدخل»، إفادات لعدد من الفنانين المحليين حول واقع مسرح الطفل وآفاقه المأمولة.

وفي «قراءات» كتب باسم صادق عن الإعداد وطرافة المضمون والأداء التمثيلي في عرض «بعيد عنك»، وتطرقت سعيدة شريف إلى الخصائص الفُرجوية والبعد الاستعراضي في «لافيكتوريا» أحدث أعمال المخرج المغربي أحمد أمين الساهل، بينما تناول محمود الحلواني الرؤية الفكرية وجماليات السينوغرافيا في «السيد والعبد» للمخرج البحريني خالد الرويعي.

وكتب محمد سيف عن «التمسرح»، والصلة بين الممثل والدمية، في ضوء مشاهدته لـ«مايراوش- blackout» للمخرج التونسي منير العرقي.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة مع المخرج الكويتي عبدالله العابر. وتحت عنوان «أبو الفنون والجامعة: تشخيص واقتراحات»، جاءت مقالة عبدالمجيد شكير في باب «رؤى»، بينما جاءت مقالة عبدالناصر حسو بعنوان «هل كل ناقد مسرحي هو صحفي بالضرورة؟».

ويشارك في العدد حسام محيي الدين، وكمال خلادي، وآنا عكاش، ومحمد علام، ومحمد لعزيز.