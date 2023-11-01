الإمارات تنبض ثقافة في نوفمبر

تؤكد الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الإمارات بصورة متلاحقة، التزامها ببناء الإنسان وتثقيفه، وتوفير كل الإمكانات لتحفيز الطاقات الإبداعية في الدولة والمنطقة على مزيد من العطاء الذي يضمن استدامة الإرث الثقافي والحضاري، وتأصيل جذوره في المجتمعات.

وتشهد دولة الإمارات خلال نوفمبر الجاري حراكاً ثقافياً ومعرفياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها نقطة جذب للمبدعين والمثقفين من مختلف دول العالم، ويجسد جهودها المتواصلة للنهوض بالواقع الثقافي والفني على مستوى المنطقة، ومن هذه الفعاليات:

«الشارقة للكتاب»

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 الذي انطلقت فعالياته، أمس، صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع من 108 دول من مختلف أنحاء العالم، في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم المعرض أكثر من مليون ونصف المليون عنوان تُعرض من قارات العالم السبع، فيما تتسع قاعات المعرض - الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً» - لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض يحتفي هذا العام بكوريا الجنوبية ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها، فيما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

ويستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً، دولة الإمارات بـ300 ناشر، تليها مصر بـ284 ناشراً، ثم لبنان بـ94 ناشراً، تليها سورية بـ62 ناشراً، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية في حضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي و700 ألف عنوان من اللغات الأخرى.

وتشارك في المعرض خلال هذه الدورة، نخبة من الكتاب والمفكرين، والشعراء الإماراتيين والعرب والأجانب.

مهرجان الشيخ زايد

يشهد مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام من 17 نوفمبر 2023 إلى التاسع من مارس 2024 في منطقة الوثبة في أبوظبي، عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والبرامج المستحدثة لأول مرة في برنامجه، بما يعزز مكانته ملتقى عالمياً للثقافات وتلاقي الحضارات، ووجهة أولى للترفيه في المنطقة، ويؤكد دوره في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي وإبرازه إقليمياً وعالمياً، ليبقى حاضراً وماثلاً أمام الأجيال.

ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة لإبراز أوجه التراث الشعبي، متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية، بكل ما تمثّله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية، اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال.

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام، بمشاركة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة التي ستقدم خلال أيامه، العديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية الفنية التي ستقدم فنونها عبر أيامه الـ114، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة، من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها.

«فن أبوظبي»

وتستضيف العاصمة أبوظبي في 22 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي المقامة في منارة السعديات، بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم. وأعلن «فن أبوظبي» اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين في بينالي فينيسيا عام 2022، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.

«دبي للتصميم»

وتنطلق من السابع إلى 12 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع دبي للتصميم 2023 المقامة في حي دبي للتصميم (d3)، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمعارض والأنشطة، بمشاركة أكثر من 500 مصمّم من 40 دولة، وتهدف إلى جذب أكثر من 150 ألف زائر.

ويستضيف الحدث عدداً من الفعاليات والمعارض والجلسات الحوارية وورش العمل، إضافة إلى مشروعات وتجارب تصميم أخرى مبتكرة، مع التركيز على كيفية تلاقي عناصر الابتكار والإبداع في التصميم والعلوم والتكنولوجيا، لإعادة استخدام المواد التقليدية، وإعادة تصور أشكال وتصاميم جديدة، من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.

ويستعرض الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، معرض «داون تاون ديزاين» بنسخته العاشرة من الثامن إلى 11 نوفمبر الجاري، أحدث التصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، إلى جانب أحدث المجموعات الفنية والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم.

ويشهد أسبوع دبي للتصميم عودة معرضه الشهير «أبواب» الذي يشكل منصة لمواهب التصميم الإقليمية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.

ويعد أسبوع دبي للتصميم الوجهة المثالية لتمكين المجتمع الإبداعي العالمي، وسيضم أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً يتم عرضها في جميع أنحاء حي دبي للتصميم، مع التركيز على كيفية التقاء التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، فضلاً عن إعادة تصور أشكال جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.