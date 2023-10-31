4 مبدعين ومفكرين يفوزون بـ «العويس الثقافية»

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس فوز كل من حسن طلب وأمين صالح وعبدالله إبراهيم وعبدالسلام بنعبد العالي بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الـ18 (2022 ـ 2023).

وقال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، إن «لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي».

وأضاف «بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حسـن طلب بجائزة الشعر، إذ رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنامٍ لديه يتسم بالتجريب، ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية».

وأكمل عبدالحميد أحمد في البيان الصادر عن المؤسسة «كما قررت اللجنة فوز القاص أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت في ما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع الثقافة متعدد الاهتمامات».

وأيضاً قررت اللجنة فوز الناقد الدكتور عبدالله إبراهيم بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة، والاهتمام بالقضايا الثقافية، وإعادة تأمل العلاقة بين الشرق والغرب.

بينما فاز المفكر الدكتور عبدالسلام بنعبد العالي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وتتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين المتخصّص وغيرهم.

واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً، إن «جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقاً لكونها تمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى».

وبلغ عدد المرشحين في كل الحقول 1861 مرشحاً، إذ تقدم لجائزة الشعر 231 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً.

عبدالحميد أحمد:

• أعمال الفائزين أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.