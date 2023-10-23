هيثم الخواجة يبحر في «فضاءات الإبداع» الإماراتي

يتابع الناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة الإبحار مع المبدعين الإماراتيين، ودراساته عن نتاجهم المميز، إذ يسلط الضوء في كتابه الجديد «فضاءات الثقافة والإبداع» على تجربة الروائي الدكتور محمد حمدان بن جرش.

الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار ميتافرس للنشر والتوزيع في الإمارات، يتنقل بين أعمال بن جرش الذي كتب الرواية (السيد والحشرة – ليلة مجنونة) وأدب الطفل ومجموعة من القصص، كما كتب في الاستراتيجيات الثقافية والتمكين الثقافي، وغيرها.

ومما جاء في مقدمة كتاب الدكتور هيثم يحيى الخواجة: «لقد أبدع محمد حمدان بن جرش في ميادين مختلفة، حيث شارك في أنشطة مهمة، وكان له دور فعال في المجالات الثقافية والإبداعية والقيادية والرياضية، وترجمت بعض أعماله إلى لغات عدة».

وعن الثقافة والتمكين الثقافي، أشار إلى أهمية دراسات بن جرش في هذا المجال، التي اتسمت بالصدقية والتنظير الدقيق والشمولية، والأهم أنها جمعت بين التنظير والتطبيق.

واعتبر المؤلف أن بن جرش قدم تصوراً كاملاً عن مفهوم التمكين الثقافي، وربط بوعي ودقة بين النظرية والتنفيذ العملي المنهجي. وختم المؤلف هذا الفصل بقوله إن الكتب التي أصدرها بن جرش في مجال الثقافة والتمكين الثقافي جديرة بالاهتمام والدراسة، إذ ركز على أن التنمية الثقافية المستدامة هي التي تلبي حاجات الجيل المعاصر.

وفي الفصل الثاني، حلل الدكتور الخواجة رواية «السيد والحشرة»، مشيداً بالأسلوب السردي الجميل والحكاية التي جمعت بين الفانتازيا والواقع من وجهة نظر إنسانية بحتة. كما درس رواية «ليلة مجنونة»، التي تغلغلت في النفس الإنسانية، وأدانت الجشع والممارسات الظالمة التي لا تعرف الرحمة، وتمحورت الرواية حول طموح الإنسان وتمسكه بالقيم، وعلى الرغم من ذلك تكون صدمته كبيرة حين يبدأ صراعه مع من فقدوا الذمة والضمير.

أما الفصل الثالث فتمحور حول قصة الأطفال، كتب محمد بن جرش مجموعة قصص للأطفال تلائم الفئة العمرية التي توجه إليها، والتزم بالتشويق والهدف والمغزى. ومما جاء في خاتمة الكتاب: «مؤلفات الدكتور محمد حمدان بن جرش جديرة بالاهتمام، فهو أديب إماراتي جمع بين التنظير والتطبيق العملي، ويكفي أن نشاطه الإبداعي مستمر ومؤثر.. وهذا الكتاب هو واحد من سلسلة اعتمدها المؤلف لتشمل الأدب الشمولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت منها كتب عن الأدباء: عبدالله السبب وأحمد عيسى العسم والباحث المسرحي نجيب الشامسي وعبدالله صقر وفاطمة المزروعي، وأخيراً الأديب الدكتور محمد حمدان بن جرش».

• أشاد المؤلف برواية «السيد والحشرة»، والأسلوب السردي في الحكاية التي جمعت بين الفانتازيا والواقع.