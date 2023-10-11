عبدالغفار حسين يوقّع «المالد.. خاطرات وذكريات»

نظمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي حفل توقيع لكتاب «المالد.. خاطرات وذكريات» للأديب الإماراتي عبدالغفار حسين.

واستهل الحفل بلوحات قدمتها فرقة الإمارات لفن المالد.

وأكد عبدالغفار حسين أن «المالد» جزء من تراث الثقافة الإسلامية المتعلق بالفن الشعبي، مشيراً إلى أنه ظهر في الإمارات في نهاية القرن الـ19 على يد السيد عمر الأفغاني الذي كان عالماً بالشريعة ومن أهل الورع والزهد.

وأضاف أن أول من نظم قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمارات هو الشيخ عبدالرحمن بن حافظ، مشيراً إلى اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفن المالد وحبه له.

من جانبه، قال الإعلامي علي عبيد الهاملي، الذي كتب مقدمة الكتاب، إن «عبدالغفار حسين قد تفتح وعيه في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة، لذا يتمتع بثراء معرفي وخبرة حياتية، واطلاع عميق على تاريخ المنطقة والمناطق المحيطة بها، ما أكسب الكتاب مصداقية ودقة». وأشار إلى أن فن «المالد» من الفنون التي تميزت بها دبي وأبوظبي على وجه الخصوص.

بعد ذلك قام الكاتب عبدالغفار حسين بالتوقيع على نسخ الكتاب وإهدائها للحضور.