«أنشودة الجبل».. كريم معتوق في بيت الشعر بالفجيرة

ينظم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، غداً أمسية شعرية بعنوان «أنشودة الجبل»، يحييها الشاعر الإماراتي كريم معتوق الحاصل على لقب «أمير الشعراء» في النسخة الأولى عام 2007؛ وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، الساعة السابعة مساءً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس بيت الشعر بالفجيرة خالد الظنحاني: إن «أمسية (أنشودة الجبل) هي باكورة الموسم الثقافي الجديد لبيت الشعر بالفجيرة، والذي سيتضمن ندوات ومبادرات شعرية ثرية ومتنوعة، تهدف إلى تعزيز حضور (العربية) لغةً وفكراً وثقافةً وإبداعاً في المجتمع، وصون الموروث الشعبي واستدامة الهوية الوطنية، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة ثقافية وإبداعية على الصعيدين العربي والدولي».

وأوضح أن استضافة الشاعر كريم معتوق إضافة نوعية لبرنامج «بيت الشعر»، كونه أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي، وصدر له 19 ديواناً شعرياً وروايتان وكتاب «سيرة ذاتية تشبهني»، ومن أبرز دواوينه: «مناهل» و«طوقتني» و«هذا أنا» و«طفولة» و«حكاية البارحة» و«السامري».