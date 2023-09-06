«ثقافة الشارقة»: برنامج سنوي حافل بالإبداع والمهرجانات

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي ينطلق خلال الشهر الجاري، ويستمر حتى أغسطس 2024.

وقال رئيس الدائرة، عبدالله بن محمد العويس، إن «الدور الثقافي الذي تضطلع به الإمارة جعلها مركز استقطاب للمبدعين وإبداعاتهم ونتاجاتهم الأدبية والفكرية، عبر استضافتهم في المهرجانات التي تنظمها الدائرة في العديد من الدول، برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يؤكد أهمية هذه الأنشطة والفعاليات، ودورها في تفعيل الساحة الثقافية محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً».

وأوضح أن «الأنشطة والمهرجانات والملتقيات الدائمة تجد تفاعلاً، وتزايد أعداد المحبين للكلمة والفنون بتعدد أشكالها وتنوّعها»، مشيراً إلى النجاحات التي ظلت تحققها على جميع المستويات الأدبية والفنية والثقافية، إذ تركز الملتقيات على تكريم روّاد الثقافة بحقولها المختلفة وتشمل البلدان العربية.

وأضاف العويس أن «المهرجانات الشعرية امتدت إلى دول إفريقية عدة، والاستمرار فيها وتجديدها مرده النجاح الباهر الذي حققته بحضور الشعراء المشاركين وقطاعات الجماهير التي تتزايد سنوياً من المواهب في مختلف الأعمار، إضافة إلى ملتقيات السرد وتكريم الفائزين في جائزة الشارقة للإبداع العربي».

ويستهل الموسم الجديد خلال الشهر الجاري بفعاليات عدة، من ضمنها مهرجان الأدب الموريتاني بمناسبة اختيار «نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»، إلى جانب مهرجان تطوان للشعراء المغاربة في دورته السادسة بالمغرب، إضافة إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الـ10 الذي تستضيفه مدينة كلباء.

وسيشهد أكتوبر المقبل مهرجان دبا الحصن الثقافي بدبا الحصن، ومهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة بالأردن.

وسيحفل نوفمبر بفعاليات عدة، أبرزها احتفالات اليوم الوطني، ومهرجان خورفكان الثقافي، ومهرجان مراكش للشعر العربي، في حين تستضيف مصر مهرجان الأقصر للشعر العربي.

وسيشهد ديسمبر المقبل انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بينما سيكون جمهور الفنون الإسلامية على موعد مع انطلاق مهرجان الفنون الإسلامية، وفي تونس سيكون مهرجان بيت الشعر العربي في بيت الشعر بالقيروان حاضراً أمام مثقفي تونس، علاوة على جائزة الشارقة للنقد التشكيلي. وستنظم احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في بيت الشعر بالشارقة، أما مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي فسيكون بمفوضية كشافة الشارقة، إضافة إلى تنظيم قوافل ثقافية بمنطقة النحوة.