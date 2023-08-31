حضور نسائي يزيّن منصّة «المغامرات» في «أبوظبي للصيد»

تشهد منصّة مغامرات الهواء الطلق، ضمن فعاليات الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنشطة ممتعة مع أحدث التطوّرات والمعلومات في مجال رياضات الهواء الطلق، فضلاً عن العروض المباشرة، بما يمثل تجربة مغامرات جديدة خلال أيام الحدث المليئة بالمرح مع العائلة والأصدقاء.

وتُعدّ الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق كالتخييم ورحلات السفاري والصيد بمختلف أنواعه، ومغامرات الطرق الوعرة - خلال المعرض الذي تنظم دورته الجديدة خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من سبتمبر المقبل بتنظيم من نادي صقاري الإمارات - وسيلة مهمة لإعادة التواصل مع الطبيعة، وفرصة للاستكشاف والاستمتاع وتعلّم مهارات جديدة.

وبينما تعرض قطاعات معرض أبوظبي للصيد لأحدث الابتكارات والمعدات لممارسة الرياضات الخارجية وكل مستلزماتها، فإن زوّار الحدث مدعون للتحاور مع شخصيات فاعلة ومؤثرة في هذه الرياضات الشيّقة للتعرّف إلى تجاربهم الشخصية ونصائحهم، والتواصل كذلك مع روّاد الصناعة للاطلاع على أحدث توجهات السوق.

ومن اللافت في منصّة مغامرات الهواء الطلق هذا العام، المشاركة النسائية الفاعلة في أعمالها، إذ سيتم عرض تجربة فريق «الناموس»، أول فريق نسائي إماراتي لصيد الأسماك، وندوة حول تشجيع المرأة على المشاركة في الرياضات البحرية، بمشاركة: لمياء الصيقل، أسماء الريسي، فاطمة الحمادي، مريم العامري، وعائشة الكتبي، من أعضاء فريق «الناموس».

أما نايلة البلوشي، فستتحدث عن تجربتها ورحلتها كأول امرأة إماراتية تصعد إلى قمة جبل إيفرست، إضافة إلى ندوة بعنوان «إلهام النساء العربيات في رياضات المغامرة والإثارة والتحدي، ومنها تسلق الجبال». بينما تتيح نور فاروق للجمهور فرصة الاطلاع على كيفية التخطيط لمغامرة ناجحة مع العائلة وبناء ذكريات لا تُنسى.

ويشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، مشاركة محلية وإقليمية واسعة في قطاع «معدات الصيد والتخييم»، الذي يُعدّ من أهم القطاعات التي ينتظرها عشاق الحدث كل عام، ويشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً من هواة التخييم ورحلات البر والتراث ليحظوا بمغامرة فريدة من نوعها لعيش متعة الصيد والتخييم والاستمتاع بالطبيعة عن قرب، عبر استكشاف كل الخيارات المتاحة والحصول على مستلزماتهم لرحلات لا تُنسى.

ويتيح المعرض لزوّاره منتجات جديدة وخيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع «مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق»، إذ تتوافر أحدث وأفضل أنواع الدراجات والمركبات المخصصة لرحلات الصحراء الساحرة من أهم العلامات العالمية.

• نايلة البلوشي ستتحدث عن تجربتها ورحلتها كأول إماراتية تصعد إلى قمة جبل إيفرست.