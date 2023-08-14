20 قطعة إبداعية بأيادي الناشئة

اكتسب المشاركون في فعاليات «صيفك ويانا»، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مهارات صناعة السجاد، وأبدعوا في إنتاج 20 قطعة فنية بتصاميم إبداعية، في تجربة تعلم تهدف إلى تدريب النشء على فنون الحرف اليدوية، تمهيداً لصناعة السجادة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والحداثة من إبداعات أبناء الشارقة.

وتعلم الناشئة مهارات وفنوناً إبداعية في برنامج «صناعة السجاد»، بمختبر المهارات لعام 2023، في مركزي ناشئة خورفكان وناشئة واسط، وفي إطار أعمال مختبر الفنون التشكيلية، إذ ركز البرنامج بشكل متكامل على مهارات العمل اليدوي دون الاستعانة بالأجهزة الحديثة.

وتعرف الناشئة على الخامات الطبيعية المستمدة من البيئة المحلية، والمستخدمة في صناعة النسيج، إضافة إلى كيفية تنسيق الألوان الزاهية؛ لإنجاز تصاميم السجاد باستخدام آلة النول التي تحتاج إلى دقة وتركيز في تخطيط المسافات بين الخيوط وتحديد عددها، للخروج بقطع فنية إبداعية تحمل قيمة جمالية، يمكن استخدامها كقطعة من الديكور التي تُعلّق على جدران المنزل، وفي المجالس وغرف الاستقبال ما يعطي شعوراً بالجمال والأصالة.

وأسهم البرنامج في تنمية مهارات التخيل الإبداعي لدى المشاركين في صنع النسيج، وتعزيز قدراتهم على تناسق الألوان وحياكة النسيج اليدوي، إضافة إلى الفهم المتعمق لتقنيات الصناعة التقليدية والاستفادة منها في الحياة اليومية.