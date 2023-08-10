عراقي فخور بـ «الكنز الثمين».. مليون كتاب

يمتلك عراقي كردي في العقد السادس من عمره مكتبة تضم مليون عنوان، حيث امتهن بيع وشراء الكتب والمجلات منذ أكثر من 33 عاماً، في سوق السراي وسط السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقام عباس محمد صالح ياسين (56 عاماً) أخيراً باستئجار منزل خاص لكتبه، بسبب حبه لها حتى أصبح يمتلك أكثر من مليون كتاب في شتى المجالات.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية، أمس، عن ياسين قوله، إن شغفه وحبه لقراءة الكتب والروايات الكردية والعربية وحتى الأجنبية، أدى به لبيع وشراء الكتب منذ أكثر من 33 عاماً، إذ تضم مكتبته الآن كتباً في الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع وجميع العلوم الإنسانية، والعلوم الصرفة بمختلف اللغات، إضافة إلى أعداد كبيرة من نسخ المجلات العربية والكردية والأجنبية.

واستمد ياسين حبه للكتب من والده حينما كان يجلب له الروايات والقصص الملحمية التي كان يقرأها له ولإخوته، وعلى الرغم من أنه يتكلم الكردية كونها لغته الأم، فإنه تعلم العربية حباً وولعاً بالكتب والعناوين العربية.

وبسبب انتفاضة الشعب الكردي عام 1991، لم يستطع إكمال دراسته الجامعية في الجامعة المستنصرية في قسم المكتبات في بغداد، وكان حينها قد وصل إلى المرحلة الثالثة، ما اضطره إلى العودة لجامعة السليمانية في عام 1993 لإكمال الدراسة في اللغة الكردية، لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار في مهنة عشقها منذ الصغر.

ويعد ياسين مكتبته «الكنز الثمين» الذي لا يستطيع الاستغناء عنه بسبب حبه للمطالعة والقراءة، ويحث الشباب على ضرورة المواظبة على القراءة لاكتساب المعرفة.