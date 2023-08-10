«الأدب الكلاسيكي».. رحلة ممتعة عبر الزمن

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية - التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «الأدب الكلاسيكي» ضمن سلسلة مقدّمات موجزة لمشروع كلمة للترجمة.

يُسلط الكتاب، وهو من تأليف وليم آلان، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور أحمد العدوي، الضوء على تاريخ هذا الأدب للفترة الزمنية الممتدة من (750 ق.م إلى 500 م). وعلى الرغم من صعوبة مهمّة المؤلّف المتمثّلة في تغطية موضوع واسع ومتشعّب مثل الأدب الكلاسيكي في دراسة موجزة، فإنه استطاع على مدار 125 صفحة فحسب معالجة هذا الموضوع معالجة وافية؛ إذ جمع بمهارة طرفاً من كل فن، وألقى ضوءاً على تطوّر الأجناس الأدبية الرئيسة في الأدب الكلاسيكي، مع تحليل لخصائص كل جنس أدبي منها، وبشكل خاص أصول المأساة اليونانية.

والكتاب رحلة ممتعة عبر الزمان، يصحب القارئ فيها المؤلّف إلى عصر كتّاب الملاحم، وكبار الشعراء والخطباء والمؤرّخين والروائيين والمسرحيين، لنرى كيف تشكلت مفاهيمنا عن الفن والمسرح في وقت أبكر مما قد نظن.