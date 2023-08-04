«اللوفر أبوظبي».. تحفة ثقافية تعكس قيم التعايش والانفتاح

يعتبر اللوفر أبوظبي تحفة ثقافية إماراتية ذات تصميم فريد.

ويعد المتحف منارة ثقافية تجمع بين مختلف الثقافات، وتسلط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة، ويمثل المتحف فرصة فريدة من نوعها، تجمع بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات، بهدف تسليط الضوء على جوهر الإنسانية، وإبداع البشرية التي تتخطى حدود الثقافات والحضارات والأزمنة والأماكن.

تم افتتاح المتحف في نوفمبر 2017 على مساحة أرض تبلغ 24 ألف متر مربع، وصمم على شكل مدينة مصغرة تشبه أرخبيلاً في البحر، وتضم 55 مبنى أبيض اللون مستوحى من تصاميم المنازل في الهندسة العربية التقليدية. وتغطي القبة البالغ قطرها 180 متراً معظم أجزاء المتحف، وتتوج بمظهرها المهيب أفق المتحف للناظر إليه من البحر والمناطق المحيطة به، وتصل المساحة الإجمالية الداخلية للمتحف إلى 8600 متر مربع، تتضمن قاعات العرض والمعارض ومتحف الأطفال، ويضم 23 صالة عرض دائمة، تقدم تحفاً فنية تروي قصصاً من الحقب التاريخية المختلفة التي مرت بها البشرية، وصولاً إلى الوقت الحاضر في 12 سلسلة مختلفة.