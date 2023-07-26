64 موقعاً ممنوعاً هدمها في أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن المجموعة الأولى من المواقع، التي تضم 64 موقعاً تراثياً حديثاً، تروي التاريخ الحديث للإمارة، بالقدر نفسه من الأهمية للمواقع الأثرية والمباني التاريخية، وتتطلب حماية فورية وغير مشروطة. ولن يُسمح بأي طلبات هدم لهذه المواقع، بل ستعطى الأولوية لصيانتها وإعادة تأهيلها وفقاً لدرجة تصنيفها.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي: «تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية مدنية مشتركة لحماية هذا التراث الحديث، ليس فقط بسبب القيمة التي يحملها في الذاكرة الجماعية لسكان الإمارة، بل لاعتباره شهادة تاريخية حية، تحمل في طياتها سرد قصة أبوظبي من خلال هويتها المعمارية والحضرية، التي تجمع بين التراث التقليدي الماضي وتطلعاتنا للمستقبل».

قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل– أبوظبي: «تُمثل مبادرة حماية التراث الثقافي بُعداً عميقاً في الحفاظ على مظهر مدننا بهويتها وأصالتها وتراثها العمراني والحضري. ونؤكد بتعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، وخلال رحلتنا الساعية لتطوير مدن ذكية لمستقبل أكثر استدامة، على أهمية الحفاظ على هوية مدننا وأبرز معالمها، لتعزيز جودة حياة مجتمعنا، وتطوير تجربة الزوار في إمارة أبوظبي».

وبالنظر إلى قائمة المواقع المحددة في إطار مبادرة حماية التراث الثقافي الحديث، التي تشمل 64 موقعاً، فإنها تقف شاهدة على تاريخ الإمارة ونموها وتطورها على مدى العقود الماضية، حيث تضم قائمة المواقع أنواعاً مختلفة من المباني، بما في ذلك مستشفى ومسرح ومدرسة ومساجد وحدائق عامة وفنادق وأسواق ومبانٍ تجارية، وغيرها الكثير، حيث كان قصر المنهل، على سبيل المثال، أول قصر رئاسي شُيّد لهذا الغرض، وهو المكان الذي تم رفع علم الدولة فوقه، بعد انضمام دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في عام 1971. كما يعد مبنى الإبراهيمي، الحائز عدة جوائز، تحفة معمارية في العاصمة، من تصميم المهندس المعماري المصري البارز الدكتور فاروق الجوهري. وكان مشروع مدينة زايد الرياضية انعكاساً بارزاً لتطور التخطيط الحضري لإمارة أبوظبي.

المواقع

تضم قائمة التراث الثقافي الحديث: المجمّع الثقافي، محطة باصات وتاكسي أبوظبي، قصر المنهل، مسجد زايد الثاني، المسرح الوطني، مستشفى الجزيرة سابقاً، مدينة زايد الرياضية، المعهد الإسلامي (جامعة الإمارات العربية المتحدة سابقاً)، متنزه وخزان نقا بن عتيج، فندق ومنتجع راديسون بلو العين (هيلتون العين)، مصلى عيد الجاهلي، حديقة الخالدية سوق العين المركزي القديم، برج غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، البطين مول، فندق إنتركونتيننتال - أبوظبي، فندق راديسون بلو أبوظبي (هيلتون أبوظبي)، سوق هيلي الشعبي (السوق القديم)، مدرسة زايد الأول الثانوية (عود الحصا – المعترض)، المقر الرئيس القديم لشركة أدنوك، منطقة المقطع المحمية مبنى مديرية ترخيص المركبات والسائقين القديم، مبنى السوق المركزي بمدينة زايد (بدع زايد)، مبنى صندوق النقد العربي، المقر الرئيس لشركة اتصالات- أبوظبي، المجلس الوطني الاتحادي، مبنى سعيد محمد الكليلي (مبنى الإبراهيمي)، مبنى ورثة سالم خادم القبيسي برج الشيخ محمد بن زايد (البرج الأزرق - بنك الاتحاد الوطني)، مركز حامد سنتر، مركز حمدان سنتر، مبنى عبيد المزروعي، مبنى بطي العتيبة، برج حارب، فندق شيراتون أبوظبي، فندق لو ميريديان، حديقة الغاف، حديقة المطار القديم، نادي ضباط القوات المسلحة، مبنى العميرة (أديداس) خزان مياه الحبارى (جزيرة صير بني ياس)، حوض السباحة القديم في بدع زايد، استراحة ليوا، استراحة رماح،

بناية سلمان خليفة المزروعي، بناية العتيبة، بناية مسيعد خالد المنصوري، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سوق الخضراوات والفواكه والأسماك (شبرات العين)، مبنى المسافرين (مطار أبوظبي الدولي)، مبنى بلدية مدينة أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية، شركة أبوظبي للإعلام، شركة نفط أبوظبي المحدودة- اليابان (أدوك)، عيادة المنهل لطب الأسرة، محطة الدفاع المدني- الزعاب، بناية خليفة السويدي، بناية مؤسسة إلنكو، مبنى بلدية منطقة الظفرة– المبنى الرئيس القديم، سوق مدينة زايد للحوم والخضار والأسماك في أبوظبي، مسجد أبويعلي، سوق الذهب القديم في العين، مصلى العيد في منطقة النيادات.

• مبنى الإبراهيمي ومدينة زايد الرياضية، والمقر الرئيس القديم لشركة أدنوك، من بين مواقع عدة تحظى بالأولوية لصونها وحمايتها.

• لن يُسمح بأي طلبات هدم لهذه المواقع وستعطى الأولوية لصيانتها وإعادة تأهيلها.