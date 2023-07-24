333 مشاركاً ومشاركة في صيف نادي مليحة.. «عطلتنا غير»

حظي 333 مشاركاً ومشاركة في صيف نادي مليحة الثقافي الرياضي، بمجموعة متنوعة من الفعاليات في ختام الأسبوع الثاني من النشاط الصيفي الذي حمل عنوان «هنا الشارقة» ضمن برنامج «عطلتنا غير».

وحمل أسبوع «هنا الشارقة» باقة من الفعاليات والورش، شملت زيارة لمركز آثار مليحة والتعرف على ما فيه من تاريخ لمنطقة مليحة والمناطق المجاورة، والحقب التي توالت من عصور زمنية عديدة، إضافة إلى ورش متنوعة بالتعاون مع بلدية مليحة وشركة بيئة، ودائرة الخدمات الاجتماعية ومؤسسة الشارقة للقرآن والسنة، إلى جانب تعزيز التعاون لتعريف المشاركين والمشاركات بأبرز مواقع إمارة الشارقة، وكذلك التعريف بأدوار المؤسسات العاملة ودورها في خدمة المجتمع.

وتنقل المشاركون والمشاركات في تلك البرامج طوال الأسبوع الثاني، كما مارسوا عدداً من الأنشطة التي أكسبتهم المهارة في التعامل الإيجابي، والصحة العامة والرسم وأعمال الزراعة، فضلاً عن الاهتمام باللياقة البدنية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي عبدالله سالم الخاصوني الكتبي، أن الأسبوع الثاني لصيف نادي مليحة الذي حمل عنوان «هنا الشارقة» حقق نجاحاً وإقبالاً كبيرين، علاوة على كم الفعاليات التي جرى تنظيمها، بهدف إمتاع المشاركين والمشاركات وإكسابهم المعلومات عن الشارقة في المجالات كافة.