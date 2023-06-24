«إكسبوجر» يفتح باب المنافسة في «جائزة المصور الصحافي المستقل»

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، فتح باب التقديم لـ«جائزة المصور الصحافي المستقل» أمام المصورين الصحافيين الهواة والمحترفين، حيث تحتفي الجائزة سنوياً بفن التصوير الصحافي، ودوره المحوري في تعزيز الوعي المجتمعي، واستخدام السرد القصصي البصري لتوثيق القضايا المجتمعية المهمة، وإعادة تقديمها للجمهور بصورة سلسة وأكثر تأثيراً.

وتكرم «جائزة المصور الصحافي المستقل» المبدعين في هذا المضمار، من الملتزمين بجماليات السرد البصري، لتغطية القصص والأحداث المؤثرة على حياة المجتمعات والشعوب في مختلف أنحاء العالم، حيث تهدف الجائزة إلى ترسيخ أخلاقيات الصحافة المسؤولة، وممارساتها المهنية، التي تعمق دور التصوير الصحافي في تشكيل الرأي العام، وفهم أبعاده ونظرة الجماهير له.

وتستقبل الجائزة مشاركات المصورين عبر ثلاث فئات هي «الصحافة الإخبارية»، التي تختص بتوثيق الأخبار العاجلة لحظة حدوثها، وفئة «الصحافة البيئية»، وفئة «صحافة الحلول» التي تحتفي بالتصوير الصحافي الذي يتعامل مع القضايا الصعبة والمعقدة من خلال سرعة الاستجابة.