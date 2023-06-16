«الناشرين» تستعرض الأدب والثقافة الإماراتية في «سيؤول للكتاب»

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023 الذي يحتفي بإمارة الشارقة ضيف شرف دورته لهذا العام التي انطلقت فعالياتها في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 18 منه. وعبر مشاركتها في جناح الشارقة الجماعي إلى جانب أربعة ناشرين إماراتيين، تسعى الجمعية إلى تعريف الناشرين المحليين بسوق النشر الكوري، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف آفاق النمو والتوسع في كوريا وشرق آسيا.

وضمن الجناح الجماعي للشارقة، تستضيف الجمعية كلاً من عبدالله الكعبي، مؤسس «دار الرمسة للنشر» ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وأميرة بوكدرة، الشريك المؤسس لشركة «غاف للنشر» ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وراشد الرحماني، مؤسس «عرب كوميكس»، وشيماء المرزوقي ممثلةً عن دار التفرد لخدمات النشر. ويعرض الناشرون الأربعة مجموعة منتقاة من أبرز عناوين دورهم تشمل مؤلفات وإصدارات في شتى المعارف والمجالات.

و اعتبر راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، مشاركة إمارة الشارقة ضيف شرف في هذا المعرض فرصةً ثمينة للاحتفاء بأبرز إنجازات صناعة النشر الإماراتية على المستوى العالمي، وتوطيد جسور التعاون الثقافية بين الإمارات وكوريا الجنوبية وشرق آسيا عموماً، لاسيّما أن المعرض يُعتَبر من أعرق مهرجانات الكتب في كوريا، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشكّل أيضاً فرصة للجمع بين صنَّاع الكتاب والكتَّاب والعلماء والفنانين والمحرِّرين والقُرَّاء لتبادل المعارف والمعلومات في هذا المجال.

وألمح إلى أن مشاركة الجمعية في المعرض تمثّل استمراريةً لحضورها الدائم في الأحداث الثقافية الدولية، وذلك تماشياً مع رسالتها المتمثلة في دعم الناشرين المحليين، وفتح الآفاق أمامهم لبناء شراكات جديدة في مجال التوزيع والترجمة، وتعزيز مكانة الناشر الإماراتي على خارطة النشر الدولية، فضلاً عن تكثيف حضور الكاتب الإماراتي والعربي في المحافل الثقافية على مستوى العالم؛ معرباً عن تفاؤله بأن يثمر المعرض عن اتفاقات جديدة تُسهم في إيصال الإبداعات العربية إلى القارئ الكوري.

وعلى هامش فعاليات المعرض، يعقد الناشرون المشاركون ضمن جناح جمعية الناشرين الإماراتيين سلسلة من الجلسات الحوارية الثرية، حيث يشارك كل من عبدالله الكعبي، وأميرة بوكدرة، وراشد الرحماني في جلسة بعنوان «مقدمة في النشر العربي» بإدارة العنود علي. وتهدف الجلسة إلى تقديم لمحة شاملة عن الوضع الحالي لصناعة النشر العربي، وتغطي الإحصاءات الأساسية المتعلقة بالكتب؛ من بيع واستيراد وتصدير، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما تتضمن سلسلة الجلسات الحوارية جلسةً بعنوان «ترجمة وتعزيز الأدب العربي في كوريا وشرق آسيا»، إضافة إلى جلسة أخرى تحت عنوان «التعاون بين الثقافات وفرص النشر المشترك».