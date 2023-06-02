مكرمة من حاكم الشارقة لـ «الدراسات الشرقية» في جامعة جاجيلونيان البولندية

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، بتقديم مكرمة لـ«معهد الدراسات الشرقية» بجامعة جاجيلونيان في مدينة كراكوف البولندية، بهدف دعم جهوده في تعليم اللغة العربية، والنهوض بدوره في مسيرة الجامعة التي تأسست عام 1364، وتعد أقدم جامعة في بولندا، وثاني أقدم جامعة في أوروبا الوسطى.

وتضمنت المكرمة توفير مستلزمات تقنية حديثة لأغراض البحث، والطباعة، والتوثيق، وغيرها من المعدات والآلات، لخدمة الهيئة التدريسية للمعهد وطلبته، وتطوير بنيته التحتية، التي توفر سنوياً خدمات لمئات من الدارسين الذين يتوافدون من بولندا وبلدان الاتحاد الأوروبي لتعلم اللغة العربية.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من المجمع، ضم محمد حسن خلف، عضو مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، وماجد الهولي مدير قسم العلاقات العامة بالمجمع، وكان في استقبال الوفد عميد كلية اللغات والفيولوجيا الدكتور ولاديسلو ويتاليز، والدكتورة باربارا ميخالاك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة جاجيلونيان بكراكوف.

واطلع وفد المجمع على الجهود المبذولة لتدريس اللغة العربية والمناهج المُتبعة لتعليم الناطقين بغيرها في المعهد، وتعرف إلى المرافق التعليمية والبحثية للجامعة، وما تشتمل عليه مكتبتها من مراجع ومصادر بحث تخدم الباحثين والطلبة الدارسين للغة العربية، حيث تجول الوفد في المتحف العلمي الفلكي، وقاعة الاحتفالات، والمكتبة الرئيسة للجامعة، والخاصة بالمعهد.

وحول المكرمة ونتائج الزيارة، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع: «تسجل مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تاريخاً مفصلياً في مسيرة النهوض باللغة والثقافة العربية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فهذه المكرمة وغيرها من الجهود التي وجه بها سموه، أحدثت فارقاً كبيراً في راهن اللغة العربية، وشكلت رسائل عميقة للدول والمؤسسات والأفراد للعمل والتعاون لخدمة لغة الضاد، باعتبارها إحدى ركائز الهُوية الثقافية العربية، والقاعدة التي تتشكل منها مشاركة العرب في النتاج المعرفي الإنساني».

يشار إلى أن جامعة جاجيلونيان ممثلة بكلية اللغات والفيولوجيا قدمت قبل ثلاث سنوات تكريماً خاصاً لصاحب السمو حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمجمع، بمنحه الميدالية الفخرية للجامعة، التي تعد من المؤسسات العلمية العتيقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.