مهرجان المسرح الثنائي يسدل الستار مع «الشفاف»

أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات الدورة السادسة من مهرجان المسرح الثنائي في المركز الثقافي بدبا الحصن، والذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وسط حضور العديد من الوجوه الفنية المحلية والعربية.

وقال مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان أحمد بورحيمة، إن «المستوى المتطور للعروض التي شاركت، والأسئلة الفكرية الثرية التي أثيرت في ملتقى المسرح العربي، وإقبال وتفاعل الجمهور من مختلف الشرائح طوال أيام المهرجان.. كلها مؤشرات تؤكد المكانة المتطورة للمسرح، ورسوخ ثقافته وتقاليده، بفضل الدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وشهدت ليلة الختام تقديم مسرحية «الشفاف» لفرقة المسرح الكويتي، وهي من تأليف فوزي الغريب، وإخراج أحمد السلمان، الذي شارك أيضاً في تجسيدها فوق الخشبة مع الفنانة سماح.

وشكل العرض مساحة للتنافس بين الممثلين المتميزين. ويحكي العمل عن والد يرزق بطفل شديد البياض (شفاف)، ويصدم حين يلاحظ أن السمة الخلقية المختلفة لوليده ستكون مثيرة للرأي العام، ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام، وتتدخل جهات صحية وسياسية واجتماعية لتعلق عليها.

وقدم العرض في فضاء خال إلا من حركة الممثلين، واعتمد العمل بصفة أساسية على الحوار الطريف حيناً والفلسفي حيناً آخر بين الشخصيتين، حول الحب بين الناس، ونوازع الشر والخير في نفوسهم، وتجلياتها في أبدانهم وألوانهم. وامتدحت فكرة النص في المداخلات التي قدمت خلال الندوة النقدية التي تلت العرض، وأدارها الصحافي مشاري حامد (الكويت)، وعبر البعض عن إعجابه ببساطة الشكل الإخراجي، وثراء وثقة الأداء التمثيلي.

يشار إلى أن الدورة السادسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي انطلقت في 26 مايو الماضي، وشهدت تقديم خمسة عروض، هي إضافة إلى «شفاف» الكويتية، العرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لفرقة دبا الحصن للتراث والثقافة والمسرح وأخرجه مهند كريم، والعرض السوري «السيرك» الذي قدمته فرقة المسرح القومي في سورية، وأخرجه أيمن زيدان، والعرض المصري «النافذة» لفرقة مشوار المسرحية وأخرجه محمد مرسي، والعرض الأردني «منظر طبيعي» لفرقة ملتقى الظلال للمخرجة دلال الفياض.

أحمد أبورحيمة:

«المهرجان تميز بالمستوى المتطور للعروض، والأسئلة الفكرية الثرية لملتقى المسرح العربي».