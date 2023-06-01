«بيبا بيج» وأصدقاؤها في دبي قريباً

أعلنت «برواكتيف إنترتينمنت»، شركة الإنتاج الإسبانية الرائدة والمختصة في الترويج للفعاليات، عن عودة عرض مغامرة «بيبا بيج» الترفيهية العالمية إلى الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويتميز عرض «بيبا بيج» الذي يقدم في كوكاكولا أرينا بدبي، بتقديم تجربة تعليمية إبداعية مليئة باللعب تُعزز القدرة على حل المشكلات، كما يضمن تجربة مسلية لكل أفراد العائلة. وتُقام العروض على مدار يومين، (16 و17 سبتمبر المقبل).

وسيُقدّم العرض المسرحي التفاعلي شخصية بيبا وهي تستعد للذهاب في رحلة تخييم مشوقة في الغابات مع جورج وأصدقائها في المدرسة، بمن فيهم بيدرو بوني وسوزي شيب وجيرالد جيراف. وتظهر بيبا وأصدقاؤها أثناء تحضيرهم حافظات الطعام بكل حماس للانطلاق بحافلة يقودها دادي بيج، في مغامرة في الهواء الطلق للاستمتاع بالغناء والرقص والألعاب والكثير من المفاجآت.

وستلعب أدوار الشخصيات في العرض دُمى بأحجام واقعية لتأخذ الحضور في تجربة غامرة تضمن لجميع أفراد العائلة ذكريات لا تُنسى.