«حياتك الثانية».. على طاولة النقاش في «مجلس الفكر»

ناقش مجلس شما محمد للفكر والمعرفة رواية «حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة»، للكاتبة الفرنسية رافائيل جيوردانو، خلال ندوة حوارية نظمت أخيراً.

وبدأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مؤسسة ورئيسة المجلس، الندوة، بتقديم ملخص حول العمل الذي يتناول محوراً رئيساً بوضع خارطة الطريق نحو التغيير.

وانتهجت الشيخة الدكتورة شما أداة تطبيقية - مستقاة من أحداث الرواية - مع عضوات المجلس من خلال تمارين طرحت فيها أسئلة عدة ليجيب الحضور عنها كتابة، واضعة إياهن وجهاً لوجه مع الذات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التمارين التطبيقية التعرف إلى النفس من الداخل واكتشاف الذات لنستطيع البدء في التغيير.

وأوضحت أن الفكرة الرئيسة في الرواية ما هي إلا رسالة واضحة وقوية لإيصال المعرفة بأي علم ونقلها للآخرين بأمانة دون الاحتفاظ بها لمساعدتهم لتتسع الدائرة، وهذا هو العطاء غير المشروط الذي حملته الرواية برمزية عالية.