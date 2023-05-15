بدور القاسمي ترسم مع صغار «الشارقة القرائي» لهدف نبيل

رافقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، أطفال مهرجان الشارقة القرائي للطفل في ورشة فنية نظمتها «مؤسسة كلمات» بالتعاون مع الفنان التشكيلي الإماراتي محمد المنصوري، أول سفير للمؤسسة، إذ شاركتهم فعاليات الرسم على مجسمات مصغّرة من «المكتبات المتنقلة» التي توزعها المؤسسة ضمن مبادرتها «تبنَّ مكتبة».

ونظمت الورشة في جناح «مؤسسة كلمات» المشارك في المهرجان، وأخذ الفنان المنصوري الأطفال إلى عوالم الخيال والرسم والإبداع، كما تعرّفوا على رسالة مبادرة «تبنَّ مكتبة» الرامية إلى توفير وإيصال الكتب إلى أقرانهم العرب في بلدان اللجوء، لضمان حقهم في القراءة واكتساب المعرفة، والحفاظ على هويتهم وقيمهم العربية.

واستكملت «مؤسسة كلمات» برنامج مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بعدد من الجلسات القرائية والورش الدامجة تحت مظلة مبادرة «أرى» التي أطلقتها في عام 2017، بهدف تطوير وتنمية قدرات الأطفال المكفوفين وضعاف البصر المعرفية. وجمعت الجلسات القرائية أطفالاً من ضعاف البصر لتمكينهم من مشاركة أقرانهم من الأطفال المبصرين متعة القراءة والقصص الملهمة، إضافة إلى مشاركتهم الورش والألعاب الترفيهية التي استمتعوا بها.

من جانبها قالت آمنة المازمي، مديرة «مؤسسة كلمات» غير الربحية التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي عام 2016، إن «المؤسسة تسعى إلى تحقيق رسالتها ورؤيتها في تمكين الأطفال عن طريق القراءة، وضمان حق كل طفل في الوصول إلى مصادر المعرفة، إيماناً منها بأن القراءة تنمّي العقول وتشكّل الشخصية، وتبني جيلاً جديداً يحمل راية الفكر مستفيداً من المعارف المتنوعة، ومتواصلاً مع الآخرين من حوله».

وضمن مشاركتها في فعاليات المهرجان، أطلقت «مؤسسة كلمات» خط منتجات جديداً يحمل تصميم الفنان محمد المنصوري، يعود ريعها بالكامل لدعم مبادرة «تَبَنَّ مكتبة»، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتوفير وإيصال الكتب للأطفال العرب اللاجئين والمحتاجين حول العالم، لضمان حقهم في القراءة والوصول إلى مصادر المعرفة وترسيخ ارتباطهم بجذورهم الثقافية.