«شهر الصناع» يستمر حتى 28 مايو في القوز الإبداعية

تتواصل فعاليات «شهر الصُنَّاع» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) خلال شهر مايو الجاري في منطقة القوز الإبداعية، بهدف توفير مظلة تجمع الصُنَّاع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، والعمل على تطوير وتنمية قدراتهم التقنية ومواهبهم المختلفة وتحفيز التعاون في ما بينهم.

وتتضمن المبادرة التي تندرج تحت مظلة «منطقة القوز الإبداعية» وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتحدثين.

وقالت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري: «تماشياً مع التزامنا بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ندرك أهمية دور منطقة القوز الإبداعية في توفير نظام بيئي متكامل للتصنيع، ونهدف إلى ترويج السلع والمنتجات المصنعة والمنتجة محلياً، ما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية المتنوعة لإمارة دبي والقائمة على المعرفة والابتكار».

وأكدت أن توفير البيئة المناسبة والمحفّزة والمبادرات والمشاريع المختلفة يعمل على جذب رواد الأعمال والمواهب والصُنَّاع، وتمكينهم من الوصول إلى فرص الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الإجمالي للاقتصاد الإبداعي في دبي، ويساعد في ترسيخ الإمارة كمركز للابتكار والإبداع.

وأشارت خوري إلى أهمية هذا الشهر في دعم الصُنَّاع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الترويج لأعمالهم وخدماتهم على نطاق أوسع.