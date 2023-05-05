تكريم الفائزين بجائرة «رسوم كتب الطفل»

من بين 1300 عمل فني لـ280 رساماً من 46 دولة، حصدت الرسامة المكسيكية ماريانا الكانتارا بيدرازا، برسومها المؤثرة، المركز الأول في جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل بدورتها الـ11، عن رسوم قصة «طائري الصغير

»، عبّرت فيها عن قصة حب بين طفل صغير وطائر، باستخدام تقنيات متعددة وخامات فنية متنوّعة، تظهر مهارتها وخبرتها في التعبير الفني.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، كرّم خلاله رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الجائزة، إلى جانب ثلاثة رسامين حصلوا على جوائز تشجيعية، ضمن الجائزة التي تنظمها الهيئة سنوياً، وتعد من أهم المنصات العالمية لتشجيع وتكريم المبدعين في مجال رسوم كتب الطفل، حيث ترشّح للمنافسة عليها هذا العام 235 عملاً لـ85 رسّاماً من مختلف بلدان العالم.

وجاء المركز الثاني للجائزة من نصيب الفنانة لينا نداف من سورية، عن رسومها لقصة بعنوان «لغز المدينة الضائعة».

وفاز الرسام الإيراني مجيد ذاکری یونسی بالمركز الثالث عن رسوم قصة التي صوّر فيها أسطورة قديمة عنوانها «ماهتتي».

وحصل على الجوائز التشجيعية لجائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل ثلاثة رسامين هم: براء العاوور (فلسطين)، والرسامة ماريا كاتالينا فاسكيز هولسبوس (تشيلي)، والرسامة الإكوادورية ماريا إستيفانيا سانتوس جاليجوس.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 21 ألف دولار، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8000 دولار، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 6000 دولار، في حين يُمنح صاحب المركز الثالث 4000 دولار، و1000 دولار لكل رسّام من الفائزين الثلاثة بالجوائز التشجيعية.