«دائرة التوابل» تحت الضوء في «حديث المكتبات»

ضمن مبادراتها الداعمة لشهر القراءة 2023، نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جلسة ناقشت فيها رواية «دائرة التوابل» للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد، شاركت فيها مجموعة من أساتذة وطلبة قسم الآداب في جامعة الوصل بدبي، ضمن أمسيات سلسلة «حديث المكتبات»، التي تنظمها الهيئة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بهدف إثراء الساحة الثقافية والأدبية المحلية، والتعريف بأعلام الأدب الإماراتي.

وقالت مدير قسم شؤون المكتبات في «دبي للثقافة»، إيمان الحمادي: «تسعى الهيئة عبر (حديث المكتبات) إلى تعزيز شغف المعرفة لدى كل فئات المجتمع، والإضاءة على تجارب الكتّاب الإماراتيين وأعمالهم المتنوعة»، مشيرة إلى أن الجلسة التي تناولت رواية «دائرة التوابل» الصادرة عن منشورات المتوسط، تأتي في إطار تعزيز ذائقة النقد والإضاءة على الأعمال الإبداعية.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور الرشيد بوشعير، من جامعة الوصل، قراءة نقدية حملت عنوان «تماهي الأنواع الأدبية في رواية دائرة التوابل»، أشار فيها إلى أن صالحة عبيد تأتي في مقدمة الكتّاب الإماراتيين الذين كتبوا النص الأدبي بمواصفات خاصة، تزيل الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبية، منذ روايتها الأولى «لعلها مزحة»، مشيراً إلى أن صالحة عبيد خططت لتماهي الأنواع الأدبية، وتمكنت من ابتكار نمطٍ جديد من النصوص الأدبية المستوحاة من التاريخ.