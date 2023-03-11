«آرت دبي» يختتم فعاليات دورة استثنائية.. 34 ألف زائر ومبيعات قياسية

اختتم معرض «آرت دبي»، المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، فعالياته يوم الأحد الماضي، مستقبلاً أكثر من 34 ألف زائر على مدى الأيام الخمسة من المعرض، وحققت صالات العرض المشاركة مبيعات قياسية استثنائية، بلغت مئات الآلاف عبر جميع أقسام المعرض: المعاصرة والحديثة و«آرت دبي ديجيتال».

شارك خلال الدورة الـ16 للمعرض، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي الأكبر والأكثر شمولاً حتى الآن، أكثر من 130 صالة عرض معاصرة وحديثة قادمة من أكثر من 40 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز فعاليات برنامج الدورة بمشاركات موسعة من القيادات الفكرية، والشركاء الطموحين والبرامج غير الربحية، والأعمال الفنية الحديثة التي تم تكليفها، وعروض أولية لفنانين معروفين عالمياً.

وأثنت صالات العرض الفنية المشاركة على العدد الكبير من الحضور من جامعي الأعمال الفنية ومقتنيها، ومن المجموعات الفنية الخاصة والمؤسسية الآتية إلى المعرض من ست قارات، ما يعكس الصيغة العالمية لمعرض «آرت دبي» كنقطة التقاء للمجتمعات، وفرصة لتوسع ونضوج السوق الفني في المدينة والمنطقة.

• 130 صالة عرض معاصرة وحديثة.



• 40 دولة شاركت في فعاليات الحدث.



• صالات العرض العالمية أثنت على العدد الكبير من الحضور من جامعي الأعمال الفنية ومقتنيها.