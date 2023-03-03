بين جدران «بيت 45».. واحات إبداعية نابضة بالحياة

باقات من الإبداع والأعمال الفنية والحوارات الملهمة، يهديها مهرجان «سكة للفنون والتصميم» لزوّار «حي الفهيدي التاريخي»، يوجههم من خلالها للسير في أزقة الحي واستكشاف ثراء المشهد الفني المحلي، والتعرف إلى إنتاجات المواهب المشاركة في نسخة المهرجان الـ11 التي تستمر فعالياتها حتى الخامس من مارس.

وها هو «سكة» يشرع أمام الجميع أبواب «بيت 45»، الذي يشرف عليه خبراء «ذا ووركشوب دبي»، مقدماً لهم بين جدران البيت فرصة الاطلاع على مجموعة تجارب مبتكرة وأعمال فنية تركيبية وعروض موسيقية متنوّعة، قادرة على إثارة الشغف.

وفي نسخة المهرجان لهذا العام، تحوّل «بيت 45» بفضل برنامجه الغني إلى حاضنة للعديد من ورش العمل التفاعلية، التي تشرف عليها الفنانة مي العلي، وقد استلهمتها من جماليات الحِرف اليدوية، من بينها ورشة عمل «تصميم المجوهرات»، التي تعرف الأطفال إلى طرق تشكيل ومعالجة الصلصال لصنع قوالب خاصة لتصميم قطع مجوهرات فريدة، وكذلك ورشة «النسيج» المخصصة لاستكشاف طرق الغزل باستخدام النول.

صائد الأحلام

أما ورشة «صائد الأحلام»، فتعتبر فرصة لتعلم حِرفة تقليدية أميركية قديمة، يستخدم فيها الحضور مواد طبيعية، مثل: الريش والخرز والخيوط لإنتاج قطع فنية فريدة، بينما تبدو ورشة «قماش كوني» أشبه برحلة إبداعية لتعليم الصغار تقنيات الألوان المائية الأساسية وطرق مزجها معاً لإنتاج لوحات فنية مذهلة.

وبدا «بيت 45» منصّة لعرض مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية، وعلى رأسها عمل «حفظ لوني» للفنان اللبناني أحمد مكاري، الذي سعى من خلاله لتكريم المهندس المعماري العالمي لويس باراجان، ويتكون العمل من نسيج لوني يغطي بعض زوايا «بيت 45»، بينما يقدم السويسري ماكسيم كرامات، عمله التفاعلي «اعتدت أن أنام ليلاً»، وهو عبارة عن إضاءة ثلاثية الأبعاد تشكل تجربة فنية غامرة. ومن «خلف الزجاج» يطل البريطاني صموئيل ويليام واينرايت، حيث يستند في عمله هذا إلى التفاعل بين الضوء والظل لتوفير الإحساس بالحركة، وباستخدام الأقمشة ورذاذ الطلاء والحبر ابتكر الماليزي غاري يونغ عمله «منتصف الليل عبر الغابة».

«دريم بوب»

وعلى مدار أيام المهرجان، يحتضن «بيت 45» مجموعة جلسات حوارية، يشرف عليها خبراء منصّة «لاست سين لايف» (Last Seen Live)، ومركز الكرامة للفنون، وتستضيف مجموعة من المواهب الموسيقية المحلية والإقليمية، من بينهم إس كيو، وسعود جي، وفافا الذين سيقدمون «حكايات مواهب إماراتية»، كما يضيء خبراء الفن الرقمي رحيم مهتاب، وفيونا روبرتسون، وبينو ساردزيتش، ومي علي، على الفن وعلاقته بالذكاء الاصطناعي.

وسيكون زوّار مهرجان «سكة» على موعد مع إبداعات نخبة من المواهب الموسيقية.

نجوم الموسيقى

يضم برنامج «بيت 45» عروضاً متنوّعة، تقدمها نخبة من منسقي الموسيقى مثل: «دي جي براون باندا»، و«دي جي باتشولي»، وغيرهما من نجوم الراب والهيب هوب والفانك، وعلى رأسهم الإماراتي «إس كيو»، والنيجيري تي باز، والإماراتي عبري، والعراقية شيباني، والإماراتي سعود جي، واللبنانية بيا قدري، وغيرهم.

ويخصص «سكة للفنون والتصميم» ركناً لعرض تشكيلة من منتجات العلامات التجارية المحلية، التي تحمل بصمات نخبة من المواهب، حيث يصب ذلك في إطار دعم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) للصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، كما أفرد المهرجان مساحة خارجية مخصصة لعروض فن الطهي الحية، التي تسهم في منح الزوّار تجربة حيوية ضمن أجواء ملهمة.