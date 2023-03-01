«شهر القراءة الوطني 2023».. الكتاب عادة يومية أصيلة

تترجم فعاليات شهر القراءة الوطني 2023 الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، ويتضمن الحدث برنامجاً ثقافياً معرفياً متكاملاً يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسعى لتعزيز ثقافة القراءة لتكون عادة يومية أصيلة.

ويتضمن جدول الفعاليات إطلاق مبادرات وخصومات على الكتب ، ومعارض كتاب مخفّضه، كما تم الإعلان عن بدء قياس مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2023 وهو مؤشر استراتيجي يهدف إلى قياس واقع القراءة بين - أفراد المجتمع المحلي، ومجموعة متكاملة من الفعاليات والأحداث الثقافية التي يشارك فيها 11 جهة حكومية وخاصة.