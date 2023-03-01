برنامج دبي الدولي للكتابة يحتفي بمشاركين في الكويت

احتفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالمشاركين والمدربين في ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، التي نظمت في الكويت، وشهدت إقبالاً، وأثمرت مجموعة من الأعمال الإبداعية في حقول الكتابة للطفل والرواية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب، إن برنامج دبي الدولي للكتابة منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن أسهم في الارتقاء بالمهارات الأدبية والإبداعية للشباب العربي، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات التي تعزز مسيرتهم وتحفِّزهم على الإبداع والابتكار.

وتوسَّع البرنامج ليصل إلى الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، إذ عقدت مجموعة من الورش في المغرب وتونس ومصر والكويت وغيرها.

من جهته، قال مدير برنامج دبي الدولي للكتابة سالم العويس: «سعداء بالنجاح الذي لاقاه البرنامج في الكويت، ونفخر بالإنجازات التي حقَّقها المشاركون، والتي تمثلت بحصيلة من النتاجات المُبدعة». وأضاف «نؤكد استمرارنا بالعمل للنهوض بالواقع المعرفي العربي وتوظيف المعرفة والابتكار لتعزيز قدرات المبدعين وأصحاب المواهب».