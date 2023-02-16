أبطال «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»

توج الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين بشوطي «الكاس» وأشواط «النخبة»، التي تجمع الصقور التي حققت أفضل النتائج ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، والتي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم، ومشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

كما قام بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة من الصقارين بـ203 طيور، التي حققت أفضل النتائج في الأشواط، والتي أقيمت خلال «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في المركز.

وكان الترقب في المنافسات على شوطي «كأس» اللذين تم إقامتهما للمرة الأولى هذا الموسم، ويعتبران الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل منهما، وهما: شوط كأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط كأس العامة مفتوح لفئة الفرخ.

وتفوق فريق «إف 3» ليحكم سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في شوط كأس الشيوخ فئة الفرخ، فجاء بالمركز الأول الطير «59»، وبالمركز الثاني الطير «جي، وبالمركز الثالث الطير «خطيرة». وكسب فريق «ربدان» شوط كأس العامة مفتوح لفئة الفرخ بالطير«24»، وجاء ثانياً فريق «دبي» بالطير «1148»، كما حقق الفريق نفسه المركز الثالث بالطير «ميراج». وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليوناً و750 ألف درهم، كسب فريق «إف 3» شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير «بي 73»، وأكمل فريق «إف 3» سيطرته بالحصول على المركز الثاني بالطير «0486»، والمركز الثالث أيضاً بالطير «عريون».

وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير «عجيب»، كما حقق الصقار نفسه المركز الثاني بالطير «مهيب»، وبالمركز الثالث حميد محمد الطاير بالطير «الكاس».

وفي شوط النخبة العامة ملاك فرخ، حقق حمد أحمد الكندي المركز الأول بالطير «مقنم»، يليه ثانياً سعيد عبدالله الفلاسي بالطير «غيهبان»، وثالثاً راشد غانم الهاجري بالطير «بي 52».

وكسب مطر خلف المنصوري شوط النخبة العامة ملاك جرناس، بالطير «برق»، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «الشهم»، وثالثاً مبارك سالم المرر بالطير «وقاد».