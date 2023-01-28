«أشعار أحبها الشيخ زايد».. بصوت «أصيل» في مصر

نظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مصر، أمسية غنائية بعنوان «بين أبي الطيب وشوقي.. أشعار أحبها الشيخ زايد»، لتُسلط الضوء على تراث أبي الطيب المتنبي الذي أحبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإبداعات لأمير الشعراء أحمد شوقي.

وأُقيمت الأمسية التي أحيتها «مجموعة أصيل للموسيقى العربية الفصحى المعاصرة» في «قبة الغوري» بالقاهرة، إذ أدت المجموعة نصوصاً غنائية للشاعرين الكبيرين لحنها الموسيقار مصطفى سعيد.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: «تحمل الأمسية الغنائية دلالات كثيرة أبرزها تأكيد التواصل الحضاري والإنساني الممتد بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري. كما يأتي هذا الحفل كخطوة في سبيل إثراء ساحة الغناء والموسيقى العربية المعاصرة على صعيدي الكلمة والنغم بما نراه حرياً بأن يكون جزءاً أصيلاً من نسيج ثقافتنا العربية في حوارها الخلّاق بين الأصالة والمعاصرة».