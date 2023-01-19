«تراث الإمارات» يدرب الأجيال الناشئة على «سف الخوص»

ينظم نادي تراث الإمارات - مركز أبوظبي النسائي، دورة تدريبية في حِرفة سف الخوص، خلال الفترة من 23 الجاري حتى 22 فبراير المقبل في مقر المركز في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي. وتقدم الدورة شرحاً تفصيلياً عن كيفية إتقان حِرفة سف الخوص، التي تعد من الحِرف اليدوية الشعبية، إذ تميزت بها النساء قديماً في الدولة، ويقصد بها تشكيل سعف النخيل في أشكال تلبي احتياجات الحياة مثل: سلال حفظ المواد الغذائية و«المكبة»، و«الجراب» و«المهفات» و«الحصير».

وقالت مديرة مركز أبوظبي النسائي، ظبية الرميثي إن «الدورة الجديدة تأتي ضمن سلسلة البرامج والدورات التي ينظمها النادي للحفاظ على استمرارية الحِرف اليدوية التقليدية وتعليمها للأجيال الناشئة، وتعميق مكانة الموروث في نفوسهم».

وأوضحت أن «الهدف من الدورة هو التعريف بالحِرف التي كانت سائدة قديماً في مجتمع الإمارات، وتمكين المتدربات من إتقانها عبر الدورات التدريبية التي يتم خلالها شرح مبادئ هذه المهن والتدريب عليها، وتشجيع المشاركات على طرح أفكار جديدة لتطويرها، بما يتناسب مع الحياة العصرية».