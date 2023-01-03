«محمد بن راشد للمعرفة»: مبادرة بالعربي أحدثت حراكاً واسعاً

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات الدورة العاشرة من مبادرة «بالعربي»، والتي نظمت على مدار أسبوع كامل بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام. هدفت المبادرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم في استخدام اللغة العربية وتشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر الإنترنت، والسعي لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن اللغة العربية وإثبات قدرتها كلغة عالمية تمتاز بالمرونة وقادرة على مواكبة تطورات العصر.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب، أن دورة هذا العام من المبادرة حققت نجاحاً كبيراً من خلال الإقبال الواسع على الأنشطة وورش العمل والجلسات التي نظمت داخل الدولة وخارجها، ما مكنها من ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتعزيز دور اللغة العربية ونشرها.

وأشار إلى أن دورة هذا العام من «بالعربي» أحدثت حراكاً واسعاً في استخدام اللغة العربية على منصات التواصل وتشجيعها لجيل الشباب على استخدامها في حياتهم اليومية، في ظل العزوف عن استخدامها بين هذه الشريحة بالذات، وتأكيد مكانة اللغة العربية كلغة معبرة عن هويتنا وثقافتنا وقيمنا وأصالتنا وجذورنا العربية.

وقال بن حويرب: «سنواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز التنمية المعرفية في الوطن العربي، والعمل على تمكين اللغة العربية والحفاظ عليها من خلال المبادرات والبرامج المختلفة».