«تيم لاب فينومينا أبوظبي».. مساحة فنية ملهمة في الطريق

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات في أبوظبي، عن اكتمال 25% من الأعمال الإنشائية لـ«تيم لاب فينومينا أبوظبي» في منطقة السعديات الثقافية.

ويشكل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» ثمرة الشراكة مع «تيم لاب»، المجموعة الفنية متعددة التخصصات التي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، حيث من المقرر استكماله في عام 2024 ليوفر مساحة فنية ملهمة وغامرة، يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى الزوّار. ويُعد «تيم لاب فينومينا أبوظبي» أحدث تجارب منطقة السعديات الثقافية، إذ سيشمل المبنى، الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع، أعمالاً تركيبية قائمة على نتائج عملية واسعة من البحث والتطوير ستكون الأكثر تفرداً في أبوظبي.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعود عبدالعزيز الحوسني: «تتمحور رؤيتنا حول الارتقاء بمكانة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة، وإلهام الأجيال لخوض تجارب غنية بالابتكار والاستكشاف. ويشكل مشروع تيم لاب فينومينا إنجازاً يضاف إلى مسيرة التقدم والابتكار التي تتميز بها أبوظبي، ويعكس جهودنا المستمرة للارتقاء بحضور الإمارة كمركز عالمي رائد في مجالات الفنون والثقافة والترفيه».