خالد بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الـ 12 من «فن أبوظبي»

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض «فن أبوظبي»، الذي تقام فعالياته في منارة السعديات، ويستمر إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.

وقام سموه في إطار فعاليات المعرض الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بجولة في عدد من صالات العرض من مختلف أرجاء العالم، التقى فيها مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة، من بينها مؤرخة الفنون رشيدة التريكي.

والتقى سموه القيّم الفنّي الدكتور عمر خليف، الذي تولّى الإشراف على معرض «حياتي في الميتافيرس»، المُقام ضمن برنامج معرض «بوابة». كما التقى سموه أيضاً فنانين ناشئين يعرضون أعمالهم الفنية ضمن برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون». ورافق سموه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام لمجلس أبوظبي التنفيذي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي.

وجدير بالذكر أن معرض «فن أبوظبي» أسهم منذ انطلاقته في عام 2007 في دعم الفنانين المحليين، وتولى الإشراف على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ساعدت على إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة. وفي إطار فعاليات دورة هذه السنة، يشمل برنامج «تكليفات فنية في المواقع الثقافية» عرض أعمال جديدة من تصميم الفنانين المبدعين عبدالله السعدي ومارينيلا ساناتور وشيلبا غوبتا وكونراد شوكروس.

وفي إطار برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، الذي يقام على مدار العام، أنجز ثلاثة فنانين ناشئين مقيمين في الإمارات، هم مجد علوش وسارة المهيري ومحمد خالد أعمالاً فنيةً جديدةً لتقديمها في معرض «فن أبوظبي».