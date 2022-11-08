«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق الموقع الإلكتروني لـ «برنامج دبي للكتابة»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الموقع الإلكتروني لبرنامج دبي الدولي للكتابة، الذي يعدُّ واحداً من أبرز الإسهامات الإبداعية في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات، والذي قدَّم من خلال منتسبيه العديد من النتاجات المعرفية والأدبية المميزة، ضمن مشاركة المؤسَّسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويتضمَّن الموقع الإلكتروني حالياً الاصدارات الخاصة ببرنامج دبي الدولي للكتابة، والتي تجاوزت 144 إصداراً مختلفاً بين رواية وكتاب وترجمة وخيال علمي، إضافة إلى نخبة من المدربين الذين يعملون على تدريب المنتسبين الذين تجاوز عددهم 300 منتسب.

كما نظَّمت المؤسَّسة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من الأنشطة، إذ أقامت في اليوم الأول اللقاء التعارفي لمنتسبي ورشة الترجمة، وفي اليوم الثاني ضمن إطار مشروعها المعرفي برنامج دبي الدولي للكتابة، ندوة ترجمة كتب التنمية الذاتية والإشكاليات الاجتماعية، إضافة إلى ندوة بعنوان «لماذا نكتب للأطفال؟»، ناقشت العديد من القضايا المتعلقة بالكتابة للطفل، مثل تميُّز هذا النوع من الكتابة الإبداعية عن غيرها من أنواع الكتابة ومجالاتها، والحاجة إلى توظيف عناصر وخصائص فنية معينة أهمّها التفكير بعقل وخيال الطفل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن برنامج دبي الدولي للكتابة يحرص على المشاركة المستمرة في أهم المعارض المحلية والعربية والدولية، بهدف إيصال الكتاب إلى القارئ بأقل كلفة، لتشجيع القراءة.