«سيرة الشيخ أحمد».. جديد منشورات القاسمي

كشفت منشورات القاسمي عن إصدارات جديد خلال مشاركتها في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تتواصل حتى 13 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ومن بين أبرز عناوينها كتاب «سيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي 1954 – 2018م»، وهو من تأليف الإعلامي أسامة مرة، والشاعر والباحث محمد نجيب قدورة.

ويعد الكتاب سيرة ومساهمة من المؤلفين تتوخى إجلاء مآثر الراحل عبر نصوص كتابية لمن عرفوه عن قرب.

ويتضمن الكتاب شهادات عن الراحل من كتاب ومثقفين وفنانين إماراتيين وعرب، ممن عملوا مع الفقيد في استرجاع لذاكرة عدد من الذين عرفوا الراحل. وقسم الكتاب الذي يقع في 129 صفحة إلى أبواب، تبدأ بالتمهيد والتعريف بسيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.