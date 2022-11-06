4.5 ملايين درهم منحة حاكم الشارقة لإثراء مكتبات الإمارة بأحدث عناوين معرض الكتاب

وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 ملايين درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 13 من الشهر الجاري، تحت شعار: «كلمة للعالم».

وتجسد منحة صاحب السموّ حاكم الشارقة، رؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة، وإتاحة مصادر واسعة من الكتب تغطي مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، إذ تمثل إضافة متميزة لمحتوى المكتبات من المعارف والعلوم والآداب التي تثري روّاد المكتبات من عامة القرّاء والطلاب والباحثين في إمارة الشارقة.

كما توفر المنحة دعماً مباشراً لصناعة النشر على المستويين الإقليمي العربي والدولي، من خلال ما تحصل عليه دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في المعرض من مشتريات المنحة من دورها.

يشار إلى أن دور النشر المشاركة في الدورة 41 من المعرض بلغت 2213 ما بين عربية وأجنبية من 95 دولة، وتعرض إصدارات متنوّعة تشمل كتب الأطفال والموسوعات وكتب القانون والعلوم والآداب والفكر والفنون التطبيقية، وغيرها من المعارف التي تلبي اهتمامات القرّاء من كل الفئات العمرية.