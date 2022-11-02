«تمور الإمارات» في مهرجان جديد تستضيفه مدينة الذيد

تستعد مدينة الذيد لاستضافة النسخة الثانية من مهرجان التمور، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من المنتجين وباعة التجزئة والموزعين والمزارعين.

ويوفر المهرجان منصة للباعة المحليين لتسويق منتجاتهم المحلية من التمور والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل، كما يتيح للمتسوقين والزوّار تشكيلة من مختلف أنواع التمور الفاخرة والتجارية، كما يشهد تنظيم مزاد على جميع أنواع التمور.

كما يشتمل المهرجان على برنامج حافل بالفعاليات التراثية والمسابقات وأنشطة للعائلات للتعرف إلى التمور والوصفات الغذائية المرتبطة بها.