بدور القاسمي لصنّاع الكتاب: علينا دور في حماية مستقبل الأرض

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، حاجة صناع الكتاب إلى روح التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات التي تقف أمام نمو قطاع النشر وتطوره، موجهة - من على منصة مؤتمر الناشرين الذي انطلق أمس في الشارقة - رسالة إلى كل فرد في مجتمع النشر من أجل البحث عن حلول مستدامة من أجل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

ووسط حضور غير مسبوق من الناشرين والوكلاء الأدبيين من مختلف أنحاء العالم، انطلقت أمس، أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة على مدار ثلاثة أيام، قبيل بدء الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق الأربعاء المقبل.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أصبحت الاستدامة موضوعاً رئيساً في مناقشاتنا، لسبب واضح، فالعالم يتغير أمام أعيننا، وعلينا جميعاً أن نقوم بدورنا في حماية مستقبل الأرض». وأشارت إلى أنه ليس من السهل على الناشرين التراجع عن عمليات ونماذج أعمال ظلوا يمارسونها منذ مئات السنين، مشددة على أن هذا التغيير بات ضرورة، فإن لم يكن من الداخل وفقاً لشروط الناشرين، فإنهم سيضطرون إلى التغيير بسبب التطورات الخارجية.

ووجهت رسالة: «دعونا نتعلم من أخطائنا الماضية، ودعونا لا نتحرك بسرعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فلنعمل كفريق عالمي لإنشاء حلول مستدامة معاً حتى نتمكن من المضي قدماً معاً، دعونا لا نترك أحداً وراءنا، فهناك قوة في وحدة الرؤية، كما توجد قوة في وحدة العمل».

من جهته، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «بانطلاق (مؤتمر الناشرين) نجدد عهدنا، بأن تظل الإمارة راعياً مستمراً لقطاع النشر، الذي يمثل واحداً من الأعمدة الأساسية لمشروع الشارقة الثقافي، الذي يمضي ويتنامى بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء مجتمع المعرفة وتعزيز دور الكتاب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضاف: «استطاع القطاع أن يثبت في أكثر من مناسبة مرونته العالية وقدرته الفائقة على إيجاد الحلول المبتكرة، ونحن اليوم نجدد وعدنا بتقديم العون لكل العاملين في هذا المجال،»، مشيراً إلى أن المؤتمر هذا العام وفّر 950 طاولة في القاعة المخصصة للقاءات الناشرين والمتخصصين.

رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين:

• «فلنعمل كفريق عالمي لإنشاء حلول مستدامة معاً حتى نتمكن من المضي قدماً معاً، دعونا لا نترك أحداً وراءنا».

جلسة ضيف الشرف

شهدت فعاليات اليوم الأول من أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين، أمس، جلسة حوارية لإيطاليا، التي تحل ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث خلالها كل من: مديرة الحقوق في «جونتي إيديتوري» لي آن بورتولوسي، والناشر في «كارلو غالوتشي إيديتوري» كارلو غالوتشي، ومدير التحرير في «هوبلي» ماركو سبروتزي، وأدارتها جاكس توماس من «بولونيا بوك بلس».