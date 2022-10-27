971 طلب مشاركة في مؤتمر الناشرين

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب استقبال 971 طلب مشاركة من دور نشر ووكلاء أدبيين ومتخصصين في قطاع النشر من 92 دولة، في فعاليات الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه قبيل انطلاق الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويعكس الطلب المتزايد هذا العام على المشاركة في المؤتمر، النجاح الذي حققه معرض الشارقة الدولي للكتاب، على المستوى العالمي، خاصة بعد أن سجل العام الماضي تاريخ أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى عقود بيع وشراء الحقوق، ويأتي ثمار مشاركة الشارقة في معارض الكتب العالمية.

ويعتبر المؤتمر منصة عالمية لمضاعفة حجم سوق النشر العالمي، إذ يمثل الفرصة الأبرز في المنطقة والعالم للقاء المتخصصين في صناعة النشر من خلال الاجتماعات التي ينظمها، وعبر صفقات بيع وشراء حقوق النشر من وإلى اللغة العربية، ومن لغات عالمية أخرى وإليها، التي يشهدها كل عام.

وقال مدير إدارة خدمات الناشرين في الهيئة منصور الحساني، «يؤكد حرص هذا العدد من الناشرين الوكلاء الأدبيين على المشاركة في مؤتمر الناشرين، المكانة العالمية التي وصل لها المؤتمر، و(معرض الشارقة الدولي للكتاب)، ويجسد على أرض الواقع واحداً من تطلعات مشروع الشارقة الثقافي في وضع واقع الثقافة العربية في صدارة صناعة المعرفة والإنتاج الثقافي عالمياً».

يشار إلى مؤتمر الناشرين يعقد هذا العام بمشاركة 33 متحدثاً ومتخصصاً، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، ويشهد سلسلة جلسات نقاشية وحوارية حول مستقبل صناعة الكتاب.