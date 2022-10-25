عبادي الجوهر ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

يحل الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر، ضيفاً على الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم».

ويتاح لزوّار المعرض اللقاء بالفنان في جلسة خاصة تُقام في قاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن برنامج «موسيقى وأدب»، ويتحدث خلال مشاركته عن تجاربه في الغناء والتلحين وما قدمه من إضافة إلى عالم الطرب الخليجي والعربي.

ويستهدف برنامج «موسيقى وأدب» الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، التأكيد من خلال منصة معرض الشارقة الدولي للكتاب على دور الطرب والموسيقى الراقية التي تبقى دوماً ملازمة للثقافة والأدب، وتقدم دائماً فنانين يتمكنوا من خلال فنهم وحضورهم الاستثنائي من دعم العديد من القضايا الثقافية والقيم المجتمعية لدى جمهورهم.

ويقدم الفنان عبادي الجوهر لجمهور «الشارقة الدولي للكتاب» مقطوعات تجسد الصلات الوثيقة بين النغمة والكلمة التي ترتقي بالوعي والذائقة الجمالية يوم الخميس، 3 نوفمبر 2022.

وقالت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني: «هناك ارتباط وثيق وتكامل بين الذاكرة الثقافية والذاكرة الفنية أثرى الوجدان العربي على مدى عقود، وكما تشكل وعي أجيال بأكملها على إبداعات وكتابات الأدباء والمفكرين الرواد، استطاع الفنانون الكبار ومنهم الفنان عبادي الجوهر التأثير في بناء ذاكرة جمالية وموسيقية راقية، وهذا ما دفعنا لاستحداث برنامج موسيقى وأدب في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب».

يُشار إلى أن للفنان عبادي الجوهر صاحب العديد من الأغنيات والألحان التي أمتعت جمهور الغناء والطرب الجميل وأحد أشهر عازفي العود في العالم العربي، وله أكثر من 50 ألبوماً غنائياً مسجلاً، إضافة إلى حفلاته التي تحظى بحضور جماهيري وشعبية تمتد إلى متابعة المهتمين بالفن لألحانه التي ألفها لعشرات المطربين من الخليج والعالم العربي، وأبرزهم الفنان الراحل طلال مداح، والفنانة المصرية نجاة الصغيرة، والمطربة سميرة سعيد والمطربة أصالة، وأسماء فنية أخرى.

خولة المجيني:

• «عبادي الجوهر أثر في بناء ذاكرة جمالية وموسيقية راقية».