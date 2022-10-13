«داون تاون ديزاين».. الإبداع رهان دبي المستمر

تنطلق فعاليات «داون تاون ديزاين» - المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والمعاصرة - خلال الفترة من التاسع إلى 12 نوفمبر المقبل، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة «تيكوم»، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

وسيتم تنظيم المعرض هذا العام في الموقع المخصص له عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم الوجهة العالمية الرائدة للفنون والتصميم والأزياء والهندسة المعمارية، فيما تعدّ النسخة المقبلة من معرض «داون تاون ديزاين 2022» الأغنى في تاريخ هذا الحدث، ما يعكس قوة اقتصاد دبي وتنافسيته ودوره وتأثيره الكبير والملحوظ في قطاع التصميم المزدهر في المنطقة.

ويضم المعرض أعمالاً لأبرز العلامات التجارية العالمية والعروض المتميزة من مختلف الدول، وشركات التصنيع، والاستوديوهات والمصممين الموهوبين، ويتيح الفرصة للاطلاع على أبرز الأعمال في مجال التصميم على مستوى المنطقة، حيث يستقطب نخبة من ذوي الكفاءات العالية من الشركات التجارية ومستهلكين، ضمن القطاعات المرتبطة بالتصميم على مستوى المنطقة.

وقالت نائبة الرئيس لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «نفخر في حي دبي للتصميم أن نكون شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث المرموق الغني بالأعمال الإبداعية، ونتطلع إلى الترحيب بالمبدعين في شتى مجالات التصميم والهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وتصميم المنتجات من مختلف أنحاء العالم، ما يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن، ويعزّز موقعها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة.

وقالت مديرة معرض «داون تاون ديزاين»، ميت ديغن كريستنسن: «نقدم هذا العام برنامجاً لم يسبق له مثيل في مجال التصميم والهندسة المعمارية، وهو قطاع يواصل النمو بشكل ملحوظ في دبي، ونتطلع من جديد إلى تزويد المهارات المتميّزة بمنصّة فاعلة لعرض أعمالها مع تسليط الضوء على التصاميم المعاصرة، التي تحمل توقيع أبرز المصممين العالميين والإقليميين».

أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أهمية هذا الحدث البارز ضمن «أسبوع دبي للتصميم»، وحرص دبي للثقافة على أن تكون دائماً من الداعمين الرئيسين له كجزء من مسؤوليتها في رفد المواهب المحلية بشتى الطرق، لترتقي بإبداعاتها إلى أرفع المراكز.

ويمكن لزائري المعرض هذا العام الإطلاع على مجموعة من الشراكات بين نخبة من المصممين المرموقين والمشهورين حول العالم، بما في ذلك «سي سي تابي» من توقيع إيوان مكتبي، والتي تعرض للمرة الأولى قطعة معلقة على الحائط من مجموعة المصمم الإيطالي دوتشو ماريا جامبلم، والتي لم يسبق عرضها بعد، والعرض الأول «لآخر - ي»، و«ڨيترا»، بالتعاون مع المصمم الشهير توم ديكسون و«راك سيراميكس»، بالتعاون مع إيلي صعب لعرض أحدث مجموعاتهما المشتركة خلال هذا المعرض و«لاسفيت»، التي تعرض الأعمال الفنية الضوئية من إعداد فنانين منهم يابو بوشيلبيرغ وكثير من العلامات الأخرى البارزة. وسيضم المعرض كذلك «داون تاون إيديشنز»، وهو البوتيك المخصص لعرض تصاميم محدودة الإصدار ومصممة حسب الطلب.